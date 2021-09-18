Алтайский избирком проверит данные о переписывании акта комиссией на одном из участков

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Избирком Алтайского края проверит информацию о том, что на одном из избирательных участков в Барнауле члены комиссии переписывали акт от 17 сентября из-за ошибки в написании и последующем добавлении количества избирателей, сообщили ТАСС в избиркоме.

В местных социальных сетях распространили информацию о том, что на УИК 63, расположенном в школе №102 в Барнауле, члены комиссии переписывали акт от 17 сентября в связи с "ошибкой в написании количества избирателей". В частности, по данным соцсетей, в акт добавили избирателей, проголосовавших на дому.

"По данному факту избирком Алтайского края проводит проверку. Информация будет уточняться", - сказали ТАСС в избиркоме в субботу.

В субботу в Алтайском крае продолжают работу 1 тыс. 793 избирательных участка, где выбирают не только депутатов Госдумы, но и 68 депутатов регионального парламента 1 млн 792 тыс. 470 избирателей. Всего на территории четырех одномандатных избирательных округов в Алтайском крае на выборах в Госдуму зарегистрированы 34 кандидата от политических партий. В выборах нового созыва Алтайского краевого Законодательного собрания всего участвуют 838 кандидатов, из них по краевым спискам партий "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, КПРФ и "Коммунисты России" - 635 кандидатов, а также 153 кандидата по одномандатным округам.