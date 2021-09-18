Онлайн-избиратели изменили свое решение на выборах в Москве 95 тыс. раз

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Почти 100 тыс. участников онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве воспользовались функцией изменить поданный голос. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тыс. [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост. <…> На утро 18 сентября их число было равно 50 тыс.", - сказал Венедиктов.

По его словам, рост переголосования заметили в ночное время. Он уточнил, что в Москве к 15:00 мск 18 сентября на дому проголосовали 130 тыс. из более 200 тыс. подавших заявления, это 1,69% от общего числа избирателей в столице. "Всего избирателей [в Москве] на 15:00 - ДЭГ плюс "бумага" плюс "дом" - проголосовали 30%, это 2,3 млн [человек]", - заключил Венедиктов.

Явка на выборах в Госдуму на избирательные участки в Москве на 15:00 мск 18 сентября составляла 10,67%, или 818 тыс. голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве помимо выборов в Госдуму проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрели для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключили из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.