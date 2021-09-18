Замглавы ЦИК сравнил всеобщее видеонаблюдение за выборами с подглядыванием

"Это все равно, что в окно подсматривать. Они [избиратели] же не знают, что я за ними смотрю. Вот смотришь и думаешь: "Ну стыдно подсматривать, стыдно". Вы ходите по первым этажам, в окна смотрите, когда проходите?", - обратился он к журналистке в ходе дискуссии в информационном центре Центризбиркома.

"Вот вы жили на первом этаже - вам не нравится. Поэтому мы и говорим: "Давайте пусть смотрят те, кто не может без этого обойтись". Не надо подсматривать на первом этаже всем, профессионально пусть смотрят те, кто имеет на это право", - продолжил Булаев.

Он напомнил, что круг лиц, имеющих право видеонаблюдения, был скорректирован в этом году - теперь смотреть трансляции с участков могут только члены избиркомов, кандидаты в депутаты, партии, а также посетители центров наблюдения при общественных палатах регионов. "Мне кажется, этот круг не маленький. Я приводил пример, что одномоментно там семь-восемь-десять тысяч смотрят и наблюдают этот процесс. Они могут профессионально его оценить", - считает замглавы ЦИК.

Булаев также уточнил, что пока не знает о жалобах на организацию видеонаблюдения на выборах. "И что-то мне подсказывает, что их и не было. Скажите номер участка, мы в течение трех минут откорректируем камеру, и она будет показывать все", - отреагировал он на вопрос о неудобном расположении камер на ряде участков. Замглавы ЦИК признался, что регулярно смотрит трансляции с избирательных участков. "И не вижу ни одной камеры, которая загорожена была бы шариком или тряпкой, или не тот ракурс установлен. Я достаточно долго смотрю, мне это интересно", - добавил Булаев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.