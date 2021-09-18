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Единый день голосования
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Явка на выборах в Госдуму по России составила 31,51% на 20:00 мск

Как сообщили в ЦИК, в этих данных не учитывается дистанционное электронное голосование
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Общая явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 мск субботы составила 31,51%. Об этом сообщили в Центризбиркоме России.

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"На 20:00 на территории РФ без учета дистанционного электронного голосования проголосовали 31,51% избирателей", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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