В избирком Нижегородской области по итогам двух дней голосования поступило 87 обращений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. На горячую линию избиркома Нижегородской области по итогам двух дней голосования поступило 87 обращений, в том числе 19 о возможных нарушениях законодательства, сообщила в субботу журналистам глава комиссии Маргарита Красилевская.

Как работает и кто может участвовать

Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

"По обращениям на сегодняшний день на горячую линию поступило 87 обращений. Связаны они с поиском избирательных участков, с вопросами, касающимися наблюдений, техническими вопросами. Также у нас за два дня поступило 19 обращений о возможных нарушениях законодательства. Часть из них не подтвердилась, остальные пока находятся в работе. Подтверждено одно нарушение, оно незначительное", - сказала Красилевская.

Она отметила, что обращений, связанных с дистанционным электронным голосованием, не было. По информации табло, расположенном в избиркоме, в дистанционном голосовании по выборам депутатов Госдумы приняли участие 75,5% от зарегистрировавшихся избирателей, это 95,5 тыс. человек. Явка по региону составляет 25,87%, но данные продолжают обновляться.

Глава облизбиркома также сообщила, что 120 тыс. избирателей проголосовали на дому. "Голосуют в основном по традиционным причинам, связанным с состоянием здоровья или, например, с возрастом, как правило, пожилые граждане, маломобильные граждане", - сказала Красилевская.

На территории области проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначили в 32 районах, муниципальных и городских округах. В организации голосования задействовали более 21 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. Открыт 2 161 избирательный участок.