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Единый день голосования

В Карачаево-Черкесии по итогам второго дня проголосовали более 60% избирателей

В республике голосование проходит на 255 избирательных участках

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка во второй день голосования в Карачаево-Черкесии к 20:00 составила свыше 60%, проголосовали 190,7 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в региональной избирательной комиссии в субботу.

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"В Карачаево-Черкесской Республике в 20:00 закрылись все избирательные участки. Активным избирательным правом по выборам депутатов Государственной думы России обладают 301 037 избирателей, по состоянию на отчетное время 20:00 часов 18 сентября 2021 года проголосовали 190 786 человек (63,37%)", - говорится в сообщении.

В Карачаево-Черкесии голосование проходит на 255 избирательных участках, шесть из них временные - открыты в первом поселке Романтик курорта "Архыз", на базе пяти больниц и поликлиник, где организовали ковид-госпитали.

С 17 по 19 сентября помимо парламентских выборов в четырех районах Карачаево-Черкесии - Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском - проходят выборы в органы местного самоуправления, по итогам восьми избирательных кампаний распределят 72 депутатских мандата.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКарачаево-Черкесия
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