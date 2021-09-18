Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка во второй день голосования на выборах депутатов Госдумы увеличилась до 31,51%, сообщили журналистам в субботу в ЦИК России.
К вечеру первого дня она составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков.
ТАСС собрал ключевые события и статистику второго дня голосования.
Явка
- К 20:00 мск субботы явка выросла до 31,51%, то есть без учета электронного голосования в выборах приняли участие еще около 15,5 млн россиян.
- В таких регионах, как Тува и Чечня, лидировавших и по итогам первого дня, она превысила 60% и 73% соответственно.
- Наименьшая явка - в районе 15% - фиксируется в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Хакасии, сообщала днем глава Центризбиркома Элла Памфилова.
- Уже в субботу днем явка на дистанционном электронном голосовании, доступном жителям семи регионов, составила 73-80%.
Кто уже проголосовал
- В субботу в голосовании приняли участие, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, глава МИД Сергей Лавров.
- Дистанционно проголосовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший общественный штаб по наблюдениям за выборами в столице.
Минимум нарушений
- Второй день голосования, как и первый, прошел практически без серьезных нарушений. По словам Памфиловой, недействительными признали только 6,2 тыс. бюллетеней в пяти регионах.
- ЦИК получил 137 жалоб на принуждение к участию в голосовании, они будут рассмотрены после выборов. "Независимый общественный мониторинг" при этом не выявил фактов массового принуждения к голосованию и использования административного ресурса, заявил председатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.
- Глава ЦИК отметила нарушения правил агитации в дни выборов. Она пообещала рассмотреть эти случаи после завершения голосования: "Выборы пройдут, этого мы так не оставим".
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что партия зафиксировала ряд "вопиющих нарушений" (в Центризбиркоме пообещали рассмотреть жалобу коммунистов), а лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов объявил о намерении издать "белую книгу" с данными о нарушителях.
Заявления "Голоса"
- Подавляющее большинство заявлений о нарушениях от движения "Голос" (включено в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента), поступивших в ситуационный центр Общественной палаты РФ, оказались ложными, заявил председатель координационного совета палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
- "Голос" подвергла критике и Элла Памфилова. По ее словам, критические доклады движения направлены на формирование в стране и за рубежом мнения, что "выборы обязательно должны быть грязными, ужасными".
- При этом глава ЦИК пригласила сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца и других активистов движения выступить в информационном центре Центризбиркома.
Кибератаки
- Атаки на систему дистанционного электронного голосования и сайт ЦИК продолжаются - одна из них была совершена в 11:30 субботы, сообщил руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.
- При этом атаки не создали помех: по словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, "системы защиты успешно справляются".