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Единый день голосования

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 16,68%

Памфилова назвала Петербург в числе регионов с наименьшей явкой по стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге днем 18 сентября составила 16,68%. Об этом сообщил на брифинге в городском медиацентре "Выборы - 2021" по итогам второго дня голосования член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

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"Явка на 15:00 мск по выборам в Государственную думу составила 16,68%, по выборам в законодательное собрание Санкт-Петербурга - 15,72%", - сказал он.

Ранее  председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании информцентра Центризбиркома назвала Петербург в числе регионов с наименьшей явкой по стране.

В Ленинградской области по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 23,74%, сообщила пресс-служба областного правительства. По информации Леноблизбиркома, на 20:00 мск в области проголосовали 329 473 избирателя.

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