В Австралии началось голосование на выборах в Госдуму

СИДНЕЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Госдумы начались в воскресенье в австралийской столице Канберре и крупнейшем городе страны Сиднее. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (01:00 мск) и будут работать до 20:00 (13:00 мск).

"Сегодня избирательные участки открылись только в Канберре и Сиднее из-за карантина, который был объявлен в трех регионах страны. Голосование будет проходить только 19 сентября в течение дня", - рассказали ТАСС в посольстве РФ в Австралии. Там подчеркнули, что выборы вызвали высокий интерес у граждан России, проживающих в Австралии, и диппредставительство заранее провело онлайн-конференцию для русскоязычных СМИ региона, чтобы ответить на все вопросы, касавшиеся голосования.

Как пояснили в избирательной комиссии участка в Канберре, для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. "Мы будем включать граждан в список избирателей по факту явки на избирательный участок. Важно, чтобы им на момент голосования исполнилось 18 лет и имелся при себе любой документ, удостоверяющий личность и гражданство РФ", - отметили там.

В генеральном консульстве РФ в Сиднее, где 19 сентября также открыт участок для голосования, сообщили, что в этом году особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим требованиям местных властей. В Сиднее и Канберре действует карантин из-за коронавируса.