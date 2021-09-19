Климов: западные СМИ будут дискредитировать иностранных наблюдателей за выборами в РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Западные СМИ и политики сразу по завершении выборов в России начнут кампанию по дискредитации приехавших в РФ иностранных наблюдателей. Об этом сообщил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"По результатам анализа стекающейся в комиссию информации с понедельника начнется дискредитация тех иностранцев, кто осуществлял у нас наблюдение за выборами. Их начнут дискредитировать через западные СМИ, через выступления разного рода политиков и экспертов", - сказал сенатор.

По его словам, логика такая, что если наблюдатели следят за выборами и анализируют их не по правилам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, то они действуют по непонятным правилам, необъективно и так далее. "Причем независимо от того, из какой страны приехали наблюдатели. Все, что не по их правилам, считается неправильным. А если эти люди приехали из стран Евросоюза, то они будут утверждать, что у них нет мандата. А это не так", - отметил Климов.

Он добавил, что наблюдателей, которые дают объективную информацию о российских выборах будут атаковать за то, что "они своим нахождением здесь и своими отчетами фактически разрушают антироссийские мифы". "Чем честнее и объективные будут работать у нас иностранные наблюдатели, чем качественнее будут их отчеты и информация, тем больше в отношении них будет злобы, клеветы и разного рода фейковых историй создаваться", - предположил глава временной комиссии Совета Федерации.

Как сообщил в субботу председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, на выборах депутатов Госдумы работают 383 международных наблюдателя и эксперта из 80 стран мира, включая "делегатов от парламентов, от избирательных комиссий, социальных советов целого ряда стран, зарубежных омбудсменов". Кроме того, в посольствах РФ, зарубежных представительствах, где организовано голосование, в 51 стране работают 213 человек, выразивших желание стать наблюдателями от Общественной палаты РФ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в РФ проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.