Чижов: попытки Европарламента поучать российский народ воспринимаются как оскорбление

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Попытки Европарламента (ЕП) поучать российский народ воспринимаются не иначе как оскорбление его интеллекта и способности мыслить самостоятельно. Об этом заявил в воскресенье постпред России при ЕС Владимир Чижов российским журналистам, комментируя последнюю резолюцию ЕП по России, которая в частности, содержит призыв к институтам ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму РФ. Он также подчеркнул, что страны ЕС могли бы поучиться у России организации выборов и обеспечению транспарентности на них.

"Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что [в России] есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно", - заявил российский постпред. - Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в нашей стране, то я скажу, что они плохо знают Россию и российский народ. Наши сограждане - достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы".

Поучиться выборам

"Почему это сделали именно сейчас, под выборы в Госдуму? Следующая сессия Европарламента пройдет только через месяц, а к тому времени ажиотаж вокруг наших выборов уже везде наверняка схлынет. Привлечь необходимое внимание вряд ли бы удалось. Думаю, что те, кто писал этот документ, не сомневаются, что найдутся организации, которые будут высказывать претензии к выборам в России", - отметил российский постпред.

"А ведь если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то ЕСсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят. И если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, - это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина. Впрочем, они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует", - сказал Владимир Чижов.

Пример вмешательства

"Сам документ представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Его можно будет потом в учебниках цитировать. Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее", - отметил он.

"Причем все сваливаемые на российские спецслужбы "прегрешения" уголовного характера, включая даже покойного Бориса Немцова, подаются в утвердительном ключе. Только в одном случае там содержится формулировка "приписываемое российским спецслужбам деяние" - когда речь идет о взрывах в чешской Врбетице. А все остальные эпизоды уже не "приписываемые", это уже не пресловутое "хайли-лайкли". Все эти полностью безосновательные обвинения, включая случай Скрипалей, перечислены в докладе Европарламента как якобы уже доказанные действия спецслужб России", - продолжил дипломат.

"Есть и прочие измышления. Например, что концепция "Русского мира" является вредоносной. Почему? Не объясняется", - сказал постпред.

"Если же внимательно посмотреть на этот опус в 26 страниц убористого шрифта, то он полон откровенных глупостей, вплоть до фактологических ошибок. Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", - отметил Чижов.

Без практических последствий

Российский постпред считает, что "практического применения в повседневной работе исполнительных структур Евросоюза этот документ не получит".

"Конечно, на него будут ссылаться те, кто сочтет это соответствующим текущей конъюнктуре, но он не может и не будет являться прямым указанием к действию по своей природе, не говоря уже о содержании. Ну и потом, Евросоюз - это не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов, это все-таки союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику. И, конечно, им приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции", - продолжил он.

"Опять же, что значит "не признавать выборы в Госдуму" на практике? Это всего лишь означает, что европарламентарии откажутся от контактов с ее новым составом. А что, с нынешним составом контакты есть, когда у нас спикеры обеих палат, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества находятся под т.н. "санкциями" ЕС?", - задался риторическим вопросом постпред РФ при ЕС.

О решении Европарламента

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами "пересмотреть политику Евросоюза в отношении России <…> и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ" на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен "противодействовать угрозе безопасности", "бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран "Восточного партнерства", вести "выборочный диалог с Кремлем", "поддерживать демократическое общество".

В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны "быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму", если будут констатированы "нарушения демократических процедур и международного права".