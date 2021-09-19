На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1,7 млн человек

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

"Граждан в реестре - более 2 млн. <…> Проголосовали более 1,7 млн", - значится на экранах.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы и продлится до 20:00 мск 19 сентября. На 08:00 мск 19 сентября явка на выборы депутатов Госдумы в Москве по одномандатному избирательному округу составила 84,4%, выдано более 1,7 млн бюллетеней, по федеральному избирательному округу явка также составила 84,4%, выдано свыше 1,7 млн бюллетеней. Явка на довыборы депутатов Мосгордумы за двое суток голосования превысила 83%, выдано более 64,9 тыс. бюллетеней, явка на выборы муниципальных депутатов района Щукино составила 82,1%, выдано более 12,8 тыс. бюллетеней.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

