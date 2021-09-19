Избирком в Кемерове частично аннулирует результаты на участке №237 после вброса бюллетеней

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Результаты голосования будут частично аннулированы на избирательном участке территориальной избирательной комиссии №237 в Кемерове, где накануне был зафиксированным вброс бюллетеней в урну. Об этом журналистам на брифинге в воскресенье сообщила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

Ранее от независимых наблюдателей в Общественную палату РФ поступила информация о вбросе бюллетеней в урну для голосования на избирательном участке в Кемерове. Данная информация подтвердилась в ходе проверки. Видеозапись с камер наблюдения была продемонстрирована журналистам в ходе брифинга, на них видно, как женщина, находясь в помещении с урной, достает бюллетени и опускает их в урну.

"На сегодняшний момент территориальной избирательной комиссией Заводского района по городу Кемерову принято решение по признанию недействительными избирательных бюллетеней, находящихся в ящике. Конкретно в этой урне и конкретно за тот период", - сказала Демидова.

По данным избиркома Кузбасса, явка на выборах в Государственную думу в регионе по данным на 10:00 (06:00 мск) 19 сентября составила 58,79%, избирательные участки работают в штатном режиме. Предыдущие выборы в Госдуму на территории Кузбасса прошли при рекордной явке - 86,8%. Всего в регионе, по данным регионального избиркома, свыше 1,95 млн избирателей. Кроме депутатов Госдумы в дни голосования в Кузбассе выбирают также депутатов в советы двух крупных городов региона - Кемерова и Новокузнецка.