{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования за два дня превысила 34%

На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн человек, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка в Москве на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн человек. <…> Так, общая явка в Москве - 34,42%", - сказал Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Теги
Россия
Онлайн
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени
Единый день голосования - 2021.
Читать полностью