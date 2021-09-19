Явка на выборах в Госдуму в Москве с учетом онлайн-голосования за два дня превысила 34%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка в Москве на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На 20:00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн человек. <…> Так, общая явка в Москве - 34,42%", - сказал Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.