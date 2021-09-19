В Риме и еще трех городах Италии началось голосование на выборах в Госдуму

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва началось в воскресенье на избирательных участках в Италии, организованных на территории консульского отдела посольства РФ в Риме, а также генконсульств России в Милане, Генуе и Палермо. Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве, голосование началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и продлится до 20:00 (21:00 мск).

Как отметили дипломаты, в этом году не предусмотрены выездные голосования. На участках соблюдаются все нормы по недопущению распространения коронавируса: используются защитные маски, дезинфицирующие средства для рук, персональные ручки, соблюдается социальное дистанцирование. При этом никаких сертификатов о вакцинации предъявлять не требуется.

Как корр. ТАСС рассказала генеральный консул РФ в Генуе Мария Ведринская, на участке в этом городе ожидаются соотечественники не только из региона, но и из соседних областей на севере и в центральной части Италии. "В этом году у нас беспрецедентное количество наблюдателей - четверо от общественной палаты, двое от политических партий. И эта цифра может еще увеличиться", - отметила Ведринская за день до голосования.

В генконсульстве РФ в Палермо ожидают голосующих как с острова Сицилия, так и из южной области Калабрия.

Как рассказал ранее в интервью интернет-порталу "Планета 360 инфо" посол РФ в Италии Сергей Разов, проживающие в республике россияне, зарегистрированные по месту жительства в семи регионах России, среди которых Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также Москва и Севастополь, смогли принять участие в дистанционном электронном голосовании, заранее зарегистрировавшись на портале "Госуслуги".