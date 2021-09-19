На Сергиевском подворье в Иерусалиме и еще в 12 городах Израиля начались выборы в Госдуму

ИЕРУСАЛИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье в Израиле на 13 избирательных участках, один из них открылся на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"На территории Израиля голосование проходит на 13 избирательных участках c 08:00 до 20:00 по местному времени [совпадает с мск]. Они [участки] открылись в городах Кармиэль, Ноф-ха-Галиль, Ашдод, Ашкелон, Ришон ле-Цион, Нетания, Тель-Авив, Арад, Беэр-Шева, Иерусалим, Эйлат, Хадера и Хайфа. В Иерусалиме участок расположен на территории Сергиевского подворья", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Израиле.

Сергиевское подворье в Иерусалиме открылось после реставрации в 2017 году. Двухэтажная каменная постройка с внутренним двором и башней по соседству с Русской духовной миссией и Троицким собором была возведена в центре Иерусалима в конце XIX века и использовалась для приема паломников, в том числе членов императорской семьи. После революции она оказалась на десятилетия утрачена Россией и возвращена ей Израилем только в 2008 году. Это стало возможным благодаря личным усилиям главы российского государства Владимира Путина, участию в переговорном процессе МИД и Управления делами президента РФ, Императорского православного палестинского общества (ИППО), Русской православной церкви.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.