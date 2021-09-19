Среди онлайн-избирателей в Москве разыграли еще пять однокомнатных квартир

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Второй розыгрыш призов среди проголосовавших на выборах в Москве онлайн прошел в воскресенье в прямом эфире телеканала "Москва-24". Пять победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" забрали по однокомнатной квартире.

Розыгрыш проводился среди проголосовавших с 20:00 17 сентября до 20:00 мск 18 сентября с помощью генератора случайных чисел. Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Выигрышный код из смс-сообщения необходимо активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

В понедельник, 20 сентября, состоится еще один розыгрыш - также в 09:00 мск на телеканале "Москва-24" - среди проголосовавших 19 сентября.

Голосующие на выборах в Москве онлайн получают смс с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код, который был разослан им накануне голосования в смс, на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.