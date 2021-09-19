В ОП РФ сообщили о выявлении около 10 тыс. фейков за два дня голосования

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Поток вводящей в заблуждение информации о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, всего за два дня голосования выявлено около 10 тыс. ложных сообщений, из них 7 тыс. - в пятницу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое - примерно 3 тыс.", - сказал он. Малькевич напомнил, что с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября - 7 тыс.

"Итого за два дня голосования - около 10 тыс. фейков или уже 15 тыс. за весь год", - констатировал Малькевич, возглавляющий в ОП рабочую группу по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете.

Малькевич отметил, что в этот раз авторы ложных сообщений не стали задействовать мессенджер WhatsApp. Вместо этого активно использовали Telegram и сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok. Кроме того, сфабрикованные видео публиковались в YouTube.

Среди тенденций Малькевич выделил то, что "очень много старых фейков, которые из года в год ходят по разным регионам, выдаются за новые". Большинство фейков при этом своей цели не достигают благодаря работе общественников.

Малькевич, в частности, рассказал о работе, проделанной волонтером "Лиги безопасного интернета", возглавляемой членом ОП Екатериной Мизулиной, Денисом из Тамбова. "Он не спал двое суток и накрыл бот-ферму из Украины, которая прицельно била по Москве и Петербургу, распространяя тысячи фейков. Волонтеру удалось перехватить полный контроль над управлением и вывести из строя компьютер противника, уничтожив бот-ферму", - сообщил эксперт.