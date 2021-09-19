На Украине открылись четыре участка для голосования на выборах в Госдуму

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в воскресенье в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах России в Харькове, Одессе и Львове. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве на Украине.

"Все проходит спокойно, голосование началось. Участки открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове", - сказал собеседник агентства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. ЦИК РФ 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. Парламент Украины в минувшую среду принял обращение к международным организациям с просьбой противостоять проведению 19 сентября выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе, не признавать их легитимность и ввести санкции против организаторов голосования.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.