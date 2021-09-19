Число выданных и полученных онлайн-бюллетеней различается из-за возможности менять выбор

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Разница количества выданных и полученных бюллетеней на онлайн-голосовании в Москве обусловлена возможностью изменить свое решение для голосующих дистанционно. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Почему цифра взятых бюллетеней меньше, чем бюллетеней полученных? Потому что бюллетень берете как уникальный, а в число бюллетеней полученных добавляется переголосование. Бюллетеней полученных будет больше, но засчитываться будет только последний голос, один", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что на данный момент функцией отложенного голоса на онлайн-выборах в Москве воспользовались 12,5% проголосовавших, или 212 тыс. человек.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, идут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.