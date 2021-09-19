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Единый день голосования

Бездомные смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на Казанском вокзале

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что они могут проголосовать только по федеральному округу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Люди без определенного места жительства могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке, расположенном на Казанском вокзале. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"У нас создан специальный участок на Казанском вокзале, куда могут приходить граждане, у которых в паспорте нет отметки о регистрации по месту жительства. Там на основании их обращения они вносятся в список и голосуют, один единственный участок на всю Москву. Они голосуют только по федеральному округу, им выдается один бюллетень", - сказал Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, идут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

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