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Единый день голосования

Жириновский заявил, что штаб ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах

Из них грубых - 86
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что штаб партии зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых - 86, но в целом, по его словам, обстановка спокойная.

"227 нарушений [за три дня]. Со списками, не пускают, не разрешают. Такие совсем грубые - 86", - сказал Жириновский, отметив, что обращения уже направлены в ЦИК. При необходимости партия обратится в прокуратуру.

"Но это относительно лучше, чем в 2016-м. Ситуация улучшается, в 2016 году опаснее, сейчас 2021 год, уже получше, поспокойнее", - добавил лидер партии.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияЕдиный день голосованияЛДПР
Онлайн
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