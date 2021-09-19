В МИД РФ заявили, что голосование на всех зарубежных участках проходит спокойно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское дипведомство удовлетворено организацией и ходом голосования на выборах в Госдуму за рубежом, избирательная кампания на всех заграничных участках проходит спокойно. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в информационном центре ЦИК.

Как работает и кто может участвовать

Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

"Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов, - указал он. - На данный момент мы удовлетворены организацией и ходом избирательной кампании за рубежом".

Дипломат призвал всех российских граждан за рубежом, еще не успевших принять участия в голосовании, "воспользоваться конституционным правом, прийти на участки и проголосовать за ту партию и того кандидата, которым они больше всего доверяют".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.