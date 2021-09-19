Тверской облизбирком связал с техошибкой публикацию данных об итоговой явке избирателей

ТАСС, 19 сентября. Публикация данных о явке избирателей на выборы губернатора Тверской области на 20:00 19 сентября, предположительно связана с технической ошибкой на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона в воскресенье.

"Сейчас разбираются специалисты в ситуации, но это какая-то техническая ошибка, сбой на федеральном портале Центризбиркома, на нашем сайте все данные о явке отображаются корректно", - сказали в пресс-службе.

Днем в воскресенье ряд СМИ написал, что на вкладке Тверской области на сайте Центральной избирательной комиссии были опубликованы данные о явке избирателей на 20:00 19 сентября, указано, что в голосовании на выборах губернатора приняли участие 48,15% избирателей.

По официальным данным облизбиркома на 10:00 воскресенья, явка на выборы губернатора Тверской области составила 25,34%, или 261 428 из более чем 1,03 млн избирателей.

Выборы губернатора региона проходят с 17 по 19 сентября. На должность губернатора претендуют пять кандидатов: действующий глава области Игорь Руденя, выдвинутый "Единой Россией", Людмила Воробьева (КПРФ), Олег Горлов (ЛДПР), Дмитрий Игнатьков, ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Илья Клименков ("Коммунисты России"). В последний раз выборы губернатора проводились в Тверской области в 2016 году.