Более 21 тыс. человек проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 21 тыс. российских граждан, проживающих за рубежом, уже проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в информационном центре ЦИК.

"К настоящему моменты все избирательные участки кроме тех, что расположены на американском континенте, открыты и принимают голосующих. Голосующих насчитывается уже более 21 тыс. человек", - сказал он.

По словам Аскальдовича, три участка, расположенные в Австралии и Новой Зеландии, уже завершили работу и приступили к подсчету голосов.

Еще порядка 38 тыс. граждан России в 54 странах мира проголосовали на выборах в Госдуму досрочно, сказал Аскальдович.

"По согласованию с ЦИК России в 54 странах были проведены выездные досрочные голосования, на них проголосовало около 38 тыс. граждан", - сказал он.

Помимо постоянно проживающих за рубежом граждан, как отметил Аскальдович, в досрочном голосовании приняли участие также сотрудники российских компаний, участвующих в строительстве важных экономических объектов за границей, и военнослужащие российских баз. "На двух участках, в Катаре и Омане, досрочно проголосовали уже все избиратели", - добавил дипломат.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.