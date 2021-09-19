Жириновский лично принял звонок с жалобой члена УИК от партии из Красноярска

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье в ходе посещения штаба партии лично принял звонок от члена одной из участковых избирательных комиссий Красноярска. Он сообщил главе либерал-демократов о нарушениях.

Во время визита ему предложили принять звонок. Через минуту поступило первое обращение, лидер партии попросил включить громкую связь. Звонок поступил от члена участковой избирательной комиссии №269 города Красноярска с правом совещательного голоса.

Жалоба была связана с неактуальными списками избирателей, куда были включены в том числе умершие или уехавшие в другие регионы люди. Списки были предоставлены органами соцзащиты. "Списки лежат десятилетиями. Половина [людей] поумирали, переехали и так далее", - констатировал Жириновский.

По словам члена УИК, нет возможности ознакомиться с документацией, жалобы на месте не принимались и были направлены в территориальный избирком. "Это недопустимо, прямое нарушение ваших прав. Специально вас отодвигают, чтобы вы не видели процесс голосования", - указал лидер ЛДПР, заверив, что полученная информация будет направлена в ЦИК. Он пообещал, что в случае подтверждения нарушений председатель УИК будет наказана. Жириновский посоветовал провести пересчет голосов на участке и пожелал собеседнику сил и успехов. "С вами закон, демократия, Москва и мы, ЛДПР", - заключил он.

Как сообщил Жириновскому первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, с 20:00 мск 16 сентября штаб принял больше 1500 звонков, причем обращения идут как по теме выборов, так и по бытовым вопросам. Штаб имеет полный доступ к системе видеонаблюдения на избирательных участках.