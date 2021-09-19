Фадеев заявил, что выборы в Госдуму проходят без значительных нарушений

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пока проходят без значительных нарушений, сообщил ТАСС в воскресенье в Архангельске глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Члены мониторинговой группы СПЧ посетили 15 регионов.

"Мониторинговая группа работает в 15 регионах. <…> Ничего серьезного за эти два с половиной дня не выявлено. Причем, наша мониторинговая группа посещает много избирательных участков, мониторинговые центры в регионах. Она призвана следить за тем, как идет процесс выборов. <…> Это не то, что они на одном участке, на много десятков, на сотни счет пошел", - сказал Фадеев.

Члены группы посетили в том числе Новосибирскую, Пензенскую, Свердловскую, Белгородскую, Ленинградскую, Тверскую, Самарскую области, Карачаево-Черкесию, Удмуртию. Фадеев с 17 сентября работает в Архангельской области, он посетил ряд избирательных участков в регионе, оценил, как организован процесс голосования, пообщался с работниками территориальных избирательных комиссий, посетил центр общественного наблюдения. "Что касается Архангельской области: я здесь третий день, нет вообще ни одной жалобы <...>. Выборы организованы очень хорошо, никто не пытается жульничать".

Члены мониторинговой группы СПЧ будут участвовать в подведении итогов выборов. "По итогам наблюдения, мы будем участвовать в подведении итогов и сегодня ночью, и завтра, а потом будет подготовлен наш доклад", - добавил Фадеев.

На территории Архангельской области 17, 18 и 19 сентября, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и органы местного самоуправления.