МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы. Об этом в воскресенье сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

Как работает и кто может участвовать

Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

Выборы в Думу восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Ранее онлайн на выборах проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и ряд членов правительства.