Парламент Северной Осетии избрал главой республики Сергея Меняйло

"Меняйло: за - 57, против - 0, воздержались - 0", - сказал председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии Юрий Габараев, озвучивая итоги тайного голосования.

Позднее, на сессии парламента республики, Меняйло заявил, что основные отраслевые программы развития экономики Северной Осетии будут обновлены, они будут более четко отражать взаимодействие с федеральными органами власти и крупным бизнесом. "Прежде всего, должны быть четко определены социальные приоритеты по каждой из важных отраслей экономики. В республике будут обновлены отраслевые программы развития, которые дадут конкретные представления о том, что мы рассчитываем получить в финале, и какой будет социальный эффект наших действий. Кроме того, эти программы дадут понимание, какими методами и способами мы достигаем своих целевых показателей, какие ресурсы необходимо задействовать, каков будет формат взаимодействия с федеральными органами государственной власти и крупным бизнесом федерального уровня", - сказал Меняйло.

По его словам, одной из основных проблем, которую предстоит решить в республике, является отсутствие системной управленческой работы. "Это касается как формата управления регионом в целом, так и положения в отдельных отраслях - здравоохранении, образовании, в промышленном и аграрном комплексе, в туризме и транспортных перевозках, в строительстве и благоустройстве территорий и вообще во всех сферах жизни наших людей <…> Надо прекратить каждому тянуть одеяло на себя <…> Сделать нашу республику крепкой, развить экономику, общаться с людьми, решать их проблемы - это единственный верный, правильный путь, по которому мы должны пойти все вместе", - добавил избранный глава региона.

Меняйло также отметил, что одной из важных задач для региональной власти остается привлечение инвестиций. "Наша задача как государства состоит также и в том, чтобы инвестиции пошли во благо не только собственному бизнесу, но и республике в целом. Мы должны работать в условиях долгосрочного и взаимовыгодного государственно-частного партнерства, с тем учетом, что именно на государственных органах власти лежит вся полнота ответственности за конечный результат, обеспечение достойного качества жизни для наших сограждан. Строгий и справедливый контроль, регуляторные функции, стратегическое планирование, поддержка бизнеса и безусловное соблюдение законов - это наши опорные точки", - сказал избранный глава Северной Осетии.

Техническое перевооружение промпредприятий

Также Меняйло заявил о необходимости модернизации и технического перевооружения промышленных предприятий, поскольку оборудование на них устарело. "Сегодня в республике только 36 предприятий, удельный вес промышленного производства в валовом региональном продукте - меньше 7%, предприятия работают на оборудовании, которое морально и физически устарело. Необходима глубокая модернизация и техническое перевооружение предприятий. Более того, необходима перезагрузка всей отрасли, чтобы осваивать новые виды производств, выходить на новые рынки сбыта, создавать рабочие места и в конечном счете повышать в регионе уровень жизни", - сказал Меняйло.

Он подчеркнул, что упор на промышленную сферу необходимо делать с максимально строгим контролем за качеством и экологической безопасностью. По мнению избранного главы региона, это сегодня один из основных приоритетов. По словам Меняйло, в 1990-х годах было 155 промышленных предприятий, а наличие технологических вузов и институтов позволяло обеспечивать подготовку соответствующих кадров.

В единый день голосования 19 сентября в республике проходят плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания. В этот день депутаты парламента республики путем тайного голосования выбирают главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ.

Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.