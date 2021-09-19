Руководитель образовательного центра "Сириус" Шмелева проголосовала на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева проголосовала на выборах на участке в Москве, говорится в сообщении "Единой России" в Telegram-канале в воскресенье.

"Нам очень важно, чтобы сохранился курс на развитие образования, поддержку семей и детей, и это напрямую будет зависеть от того, какие люди сегодня будут избраны. Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал, а тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать", - приводится слова Шмелевой, произнесенные ею после голосования.

Шмелева приняла участие в голосовании в Москве на участке №83, расположенном в Среднем Кондратьевском переулке в центре Москвы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.