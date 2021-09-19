Голосование завершилось во всех регионах Дальнего Востока

ТАСС, 19 сентября. Единый день голосования завершился во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). В 20:00 по местному времени (15:00 мск) закрылись избирательные участки в самом западном регионе Дальнего Востока - в Бурятия, сообщили ТАСС в республиканской избирательной комиссии.

"В 20:00 все участки у нас закрылись. С первого дня голосования в Бурятии работало 835 участковых избирательных комиссий: 813 постоянных и 22 временных. Явка на 15:00 (10:00 мск) составила 38,26%", - сообщили в избиркоме Бурятии.

В республике прошли выборы депутатов Госдумы, в них участвовали десять кандидатов, а также проведены дополнительные выборы депутата Народного хурала (парламента) Бурятии по одномандатному округу №15 и ряд выборов в органы местного самоуправления. Численность избирателей в республике составляет 694 557 человек.

В регионах ДФО в настоящее время идет подсчет голосов, помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора. За соблюдением закона при проведении голосования следили более 20 тыс. наблюдателей, в том числе и из других государств. Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры.

"Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано", - сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Предварительные результаты выборов будут оглашены после закрытия участков в Калининградской области. К тому времени в регионах Дальнего Востока уже внесут данные в систему ГАС "Выборы". Голосование в большинстве регионов России еще продолжается. По данным ЦИК, явка по России на текущий момент составила более 35%.

Голосование в Сибири

В 20:00 по местному времени (15:00 мск) также закрылись избирательные участки в соседней с Бурятией Иркутской области, где работала 1 881 участковая комиссия.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев, явка на 18:00 составила 33,72%. По его словам, она сопоставима с явкой, которая к этому же моменту была на выборах в Госдуму в 2016 году. Дмитриев также отметил, что в прошлом году, когда в регионе выбирали губернатора, а голосование также длилось три дня, явка к этому моменту была 30,33%.

Всего в регионе проходило 92 кампании: выборы депутатов Госдумы, довыборы в законодательное собрание по округам №2 и №3, а также 90 муниципальных кампаний. Их организацией и проведением занимаются областная и 45 территориальных комиссий. Численность избирателей на территории Иркутской области по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 1 848 932 человека.