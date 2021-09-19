Дегтярев назвал явку на выборах в Хабаровском крае рекордной за шесть лет

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал явку на прошедших в регионе выборах рекордной за шесть лет. Она составила 42%.

"Явка за последние шесть лет рекордная. <...> Сейчас мы видим 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам губернатора и депутатов Государственной думы, это говорит о том, что у людей большое желание было высказаться", - сказал Дегтярев на встрече с общественностью в воскресенье.

Он поблагодарил общественность за поддержку во время его работы на посту врио губернатора региона.

"Хабаровск стал моим домом, я новый дальневосточник. <…> Вся избирательная кампания показала, что сила в правде, сила в единстве людей и сила в любви. И это то, что показала наша большая команда", - сказал Дегтярев.

В Хабаровском крае 17-19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четыре человека - это врио губернатора Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Помимо этого, в крае проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.