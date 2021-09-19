Избирком Ставропольского края признал нарушения на участке №1085 в Пятигорске

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядок проведения голосования был нарушен на одном из избирательных участков в Пятигорске Ставропольского края. Результаты будут признаны недействительными. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов во время видеосвязи в ЦИК РФ.

"Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования, и он ведет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. В этой связи принято постановление территориальной избирательной комиссии Пятигорска об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии №1085. Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней - 17 и 18 сентября", - сказал Тарасов.

По его словам, избирком края вместе с центром видеонаблюдения изучил видеоматериалы с этого участка, также было запрошено объяснение председателя участковой избирательной комиссии и территориальной избирательной комиссии. "Не удовлетворились теми объяснениями, которые получили", - добавил Тарасов.

В воскресенье член ЦИК Александр Курдюмов во время включения в Центризбиркоме продемонстрировал запись с УИК № 1085 в Пятигорске. На кадрах видно, что поздно вечером в субботу камеру в УИК неизвестные люди закрывали шваброй и тряпкой. После этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.