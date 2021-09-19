В МИД РФ сообщили, что не занимаются вопросом голосования в ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вопрос голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик на выборах в Госдуму не находится в компетенции Министерства иностранных дел России. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в информационном центре ЦИК.

"МИД не занимается этим вопросом, это вопрос не к нам. Потому что наша компетенция, компетенция МИД на эту территорию не распространяется. Как они голосуют, это вопрос не к МИД", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ход голосования жителей ДНР и ЛНР на выборах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.