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Генассамблея ООН

Посол РФ в США заявил, что у него нет информации о подготовке встречи Блинкена и Лаврова

Речь идет о возможной встрече на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе
Посол РФ в США Анатолий Антонов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в воскресенье, что у него нет какой-либо информации о том, готовится ли встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

"Строго говоря, эти вопросы решаются в Москве, у меня такой информации нет", - сказал глава российской дипмисии, общаясь с журналистами в посольстве. Таким образом он ответил на вопрос корреспондента ТАСС о том, готовится ли такая встреча и если готовится, то какие темы на ней планируется обсудить.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияГенассамблея ООНАнтонов, Анатолий ИвановичБлинкен, Энтони
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