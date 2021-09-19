Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, входящая в пятерку федерального списка "Единой России", проголосовала в воскресенье на выборах депутатов Госдумы на участке № 2 704 в московском районе Очаково-Матвеевское.

В беседе с журналистами Кузнецова рассказала, что традиционно голосует именно на этом участке и вспомнила первый раз, когда она приняла участие в голосовании.

"Я помню свои первые выборы, когда мне исполнилось 18 лет. Честно скажу, эти первые выборы я запомнила и других не помню, потому что музыка звучала. Тем, кто пришел впервые голосовать, вручали цветы, дарили ручки и еще какую-то незначительную чепуху, но почему-то в моем сердце это осталось, помню это как праздник", - сказала Кузнецова.

Она выразила надежду, что и для тех, кто впервые голосует в этом году, день тоже станет праздником. "Хотелось бы чтобы они, придя сегодня на участок, тоже почувствовали эту причастность, торжественность, ответственность этого момента и могли в абсолютно прозрачном режиме следить, как дальше работают эти голоса, как отзываются дальше эти шаги в той политике, которая реализуется", - сказала Кузнецова.

Также рна коснулась темы фейков, которые "неизбежны" на выборах. По мнению Кузнецовой, от дезинформации не застраховано ни одно голосование, а бороться с ней надо открытым и прозрачным волеизъявлением. "Самое лучшее опровержение фейков - это правда, настоящая работа и деятельность. Нужна открытость, прозрачность и четкие правила. Вот что, на мой взгляд, является главной профилактикой против всяких фейковых явлений", - сказала Кузнецова.

Выборы в Госдуму проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними проходят прямые выборы глав девяти регионов и 39 региональных парламентов.