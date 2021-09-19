Антонов сообщил, что замгоссекретарю США Нуланд пока не выдали российскую визу

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя в воскресенье информацию о возможности визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, сообщил о том, что визу ей пока что не выдали.

"Визу ей не выдали", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, получила ли она уже визу.

Ранее о том, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд, сообщила со ссылкой на источники газета "Коммерсантъ". По ее данным, вероятность этого визита весьма высока.

Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

В мае 2019 года Нуланд было отказано в российской визе. В МИД России заявили, что дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции.