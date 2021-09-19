ЦИК готов рассмотреть обращения по факту нарушений при голосовании жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит информацию о нарушениях при голосовании в Ростовской области граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил журналистам член ЦИК РФ Павел Андреев.

По данным СМИ, некоторым жителям ДНР и ЛНР выдали российские паспорта непосредственно перед голосованием. Некоторые из них сообщили, что им местные чиновники и руководители предприятий предлагали выдать по еще одному паспорту, при условии, что граждане согласятся проголосовать повторно. Якобы они были включены в списки избирателей и смогли бы проголосовать несколько раз.

"Направьте нам свидетельства, мы обязательно посмотрим то, о чем вы говорите, прокомментируем", - ответил он на вопрос журналистов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.