Факт наезда автомобиля на члена избирательной комиссии в Новосибирске не подтвердился

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Информацию о намеренном наезде автомобиля на члена избирательной комиссии участка в Заельцовском районе Новосибирска не подтвердилась. Водителя автомобиля подозревали в покупке бюллетеней. Об этом сообщила журналистам в воскресенье глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

Ранее на сайте КПРФ была опубликована информация, что член избирательной комиссии на участке в школе №13 Новосибирска якобы заметил вынос бюллетеня за пределы избирательного участка и его продажу водителю стоящего рядом автомобиля. Через некоторое время данный автомобиль якобы сбил члена комиссии.

"По поводу происшествия в Заельцовском районе, [где] якобы осуществлен наезд автомобиля на члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Правоохранительные органы сообщили, что проверка проведена, информация не подтверждается, факта наезда не было", - сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС не смогли оперативно прокомментировать информацию об инциденте.

В Новосибирской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и муниципальные избирательные кампании. В регионе работают 1 996 избирательных участков, в том числе 14 участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. Явка на 18:00 по местному времени (14:00 мск) составила 34,46%.