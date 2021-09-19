Экзитпол: Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 61,6%

ТАСС, 19 сентября. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 61,6% голосов, следует из опубликованных результатов экзитпола Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно опубликованным данным, за Дегтярева отдали голос 61,6% избирателей, за Марину Ким - 24,4%, за Владимира Парфенова - 8,2%, за Бабека Мамедова - 3,2%.

В публикации уточняется, что выборка представляет избирателей региона и включает 200 избирательных участков в 57 населенных пунктах. Методика предусматривает опрос по всем 200 участкам каждый день. В зависимости от размера избирательного участка был задан шаг отбора респондентов для проведения опроса (от 1 до 15). Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 22 934 человека.

В Хабаровском крае 17-19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четыре человека - это врио губернатора Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров.

Помимо этого, в крае проходят выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.