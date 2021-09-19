Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло вступил в должность

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Избранный в воскресенье на пост главы Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики, официально вступил в должность.

В единый день голосования 19 сентября в республике прошли плановые непрямые выборы главы Республики Северная Осетия - Алания. В этот день депутаты парламента республики путем тайного голосования выбрали главу региона из кандидатур, предложенных президентом РФ.

Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова, в 1995 году - Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, в 2004 году - Военную академию генерального штаба Вооруженных сил РФ. Проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой надводных кораблей Каспийской флотилии, позднее дослужился до должности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ РФ. Имеет воинское звание вице-адмирала. С 2014 года по 2016 год был губернатором Севастополя, затем работал полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе.