В Саратовской области поступило более 440 жалоб на нарушения в ходе выборов

"На 15:00 местного времени (14:00 мск) поступила 441 жалоба, подтвержденных из них - 42, по всем проводятся проверки", - сказала собеседница агентства.

САРАТОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Участники избирательного процесса подали 441 жалобу на нарушения выборного процесса в Саратовской области. По всем обращениям проводятся проверки, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Так, например, в связи с подозрением на вскрытие сейф-пакетов на одном из участков была вызвана полиция. Сейчас проверяется имел ли место инцидент. На другом участке представители одной из партий требовали признать недействительными все 15 голосов в переносном ящике для голосования из-за того, что один из избирателей не был предварительно внесен в реестр для голосования на дому.

А на участке № 550 в Балаковском районе голосование за 17 и 18 сентября признано недействительным, так как после завершения голосования члены комиссии ввели бюллетени в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) без присутствия наблюдателей.

Саратовской области в 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылись 1 811 избирательных участков, в том числе 35 временных - в больницах, СИЗО, воинских частях. Всего для голосования изготовлено 3 770 400 бюллетеней.

В Саратовской области проходят выборы в Госдуму и выборы муниципальных депутатов.