Антонов заявил, что США запросили данные о вмешательстве в российские выборы

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Представители Белого дома запросили у Москвы дополнительные и более конкретные данные о вмешательстве в российские выборы с американской стороны и обещали их расследовать. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Что касается вмешательства в выборы. Действительно, такие факты есть, - отметил он. - Москва вызывала к себе посла, как вы знаете. Со своей стороны могу сказать, что мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на сей счет, где мы привлекли внимание коллег к недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов. Кроме того, в пятницу наш советник-посланник посетил Госдепартамент, где были высказаны все претензии в отношении американских действий".

"Я хочу вам сказать, что по крайней мере американцы в Белом доме просили представить более обширные, более конкретные материалы на сей счет, которые они обещали расследовать", - сообщил Антонов. "В отношении "Гугла" и "Твиттера", конечно же, коллеги заняли отстраненную позицию, исходя из того, что <...> это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и якобы американские власти не могут повлиять на их политику", - добавил посол РФ в США.

Говоря о материалах относительно вмешательства в российские выборы, которые были переданы в Госдепартамент и Белый дом, Антонов отметил: "В данном случае мы передавали <...> то, что получили из Москвы. Мы не занимаемся никакой самодеятельностью". "На различного рода ресурсах публикуются данные, которые создают серьезные проблемы, хотите даже такое слово - подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для исполнения гражданского долга, - пояснил Антонов. - Мы считаем, что все должно быть на законных основаниях".

Посол США в Москве Джон Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов в Госдуму, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.