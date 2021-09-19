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Единый день голосования

Неверов проголосовал на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва

Он проголосовал в Смоленске, по месту своей регистрации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в воскресенье проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента восьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"Сергей Неверов проголосовал в Смоленске [по месту своей регистрации]", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Неверов подчеркнул важность голосования для граждан, поскольку таким образом они определяют будущее своих регионов. "В нашей стране проходят выборы не только в Государственную думу, но и в органы региональной и местной власти. Выборы в органы местной власти очень важны: этот уровень находится в ежедневной коммуникации с нашими гражданами, решает ежедневные вопросы, проблемы людей. Поэтому важно прийти проголосовать, поддержать своих кандидатов. Мы определяем будущее наших регионов, городов, нашей страны в целом. Очень важно этот выбор сделать", - отметил Неверов.

Выборы депутатов Госдумы проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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