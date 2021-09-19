Член СПЧ сообщил, что около 150 тыс. россиян на Донбассе проголосовали дистанционно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 150 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами, по предварительным данным, проголосовали дистанционно на сентябрьских выборах к 15:45 мск. Об этом сообщил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.

"Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта [РФ], раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем <...>. На 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", - сказал он на брифинге в воскресенье в Общественной палате РФ.

Вышинский отметил, что голосование граждан РФ в Донбассе стало самым масштабным за рубежом. "Там огромное количество людей - более 650 тыс. уже являются гражданами РФ, получили паспорта. Для них это будет первая реальная возможность реализовать свое гражданское право на участие в выборах", - сказал он.

Кроме того, как отметил член СПЧ, жители Донбасса могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. "Поток огромный. Больше 1,4 тыс. рейсов - примерно 800 из ДНР и 600 из ЛНР было организовано в течение трех дней, чтобы люди могли приехать и лично проголосовать", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые могут подключиться к процессу формирования российского парламента. Они могут проголосовать очно в Ростовской области. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.