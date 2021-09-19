Онлайн-явка на выборах Госдумы в Москве превысила показатели голосования по поправкам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы в Москве достигла 93,3%, превысив явку на электронное голосование по поправкам к Конституции России. Соответствующие данные, как передает корреспондент ТАСС, опубликованы на информационных экранах в штабе по наблюдению за голосованием в столице.

"Граждан в реестре - 2 014 765. Проголосовали 1 879 559. Явка - 93,3%", - значится на экранах.

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ в 2020 году составила 93,02%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо этого, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.