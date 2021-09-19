{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно.
Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно.
Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно.
Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно.
Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно.
Единый день голосования

Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно. Явка превысила 40%

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Речь идет о явке без учета досрочного и дистанционного голосования, а также участков, расположенных за рубежом, свидетельствуют данные Центризбиркома

Явка на выборах депутатов Госдумы к 15:00 мск воскресенья превысила 40% без учета досрочного и дистанционного голосования, а также участков, расположенных за рубежом, свидетельствуют данные Центризбиркома. Третий день голосования в России проходит в целом спокойно, несмотря на ряд сообщений о нарушениях.

ТАСС собрал ключевые события и статистику голосования на данный момент.

Высокая явка

  • К 15:00 мск, по данным ЦИК, явка составила 40,49%. По итогам первого из трех дней голосования она составляла 16,85%, второго - 31,51%.
  • Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке и в большинстве регионов Сибири. В Хабаровском крае, где прошли также губернаторские выборы, явка, по словам врио главы региона Михаила Дегтярева, достигла 42%, что стало рекордным показателем за последние шесть лет.
  • Во многих регионах явка оказалась заметно выше средней по России: так, уже к полудню в Чеченской Республике проголосовали свыше 83% зарегистрированных избирателей.
  • Более 60% избирателей к 15:00 по местному времени проголосовали на Ямале (62%), в Татарстане (65%), в Кузбассе (66%), а в Туве доля принявших участие в голосовании превысила 72%.

Дистанционное голосование

  • Дистанционное электронное голосование, которое в 2021 году доступно избирателям в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, также идет активно.
  • По данным Минцифры, к полудню в этих регионах, за исключением Москвы, проголосовали более 87% зарегистрировавшихся избирателей.
  • В Москве онлайн-явка уже достигла 90%. Это примерно 1,8 млн человек.
  • Дистанционно проголосовал, в частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее такой возможностью воспользовались президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Первые результаты

  • Избирательные комиссии в регионах, где участки уже закрылись, приступили к подсчету голосов, однако итоги голосования на выборах в Госдуму начнут оглашать не ранее 21:00 мск, когда голосование завершится во всей стране.
  • В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии непрямые выборы глав региона уже состоялись. В первой депутаты республиканского парламента единогласно избрали на новый срок Рашида Темрезова, возглавляющего регион с 2011 года, во второй они так же единогласно проголосовали за Сергея Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики с апреля 2021 года.
  • На выборах главы Хабаровского края, по результатам экзитпола Фонда общественного мнения, лидирует врио губернатора Михаил Дегтярев (выдвинут ЛДПР), набирающий 61,6%. На втором месте с 24,4% находится Марина Ким, представляющая "Справедливую Россию - За правду".

Данные о нарушениях

  • Число бюллетеней, признанных недействительными, возросло почти до 7,5 тыс., сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Накануне днем она говорила о 6,2 тыс. недействительных бюллетеней.
  • Количество регионов, где часть бюллетеней признали недействительными, увеличилось с пяти до 14. Это Москва и Подмосковье, Адыгея, Башкирия, Калмыкия, Камчатка, Мордовия, а также Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Самарская, Ульяновская и Челябинская области.
  • Как подчеркнула глава Центризбиркома, избирательным комиссиям рекомендуется признавать бюллетени недействительными "в случае малейших сомнений".
  • Памфилова поручила "немедленно уволить" председателя территориальной избирательной комиссии после выявленного нарушения в Пятигорске (вечером в субботу неизвестные закрывали камеру на участке шваброй и тряпкой), а также потребовала "принять меры реагирования вплоть до увольнения" председателя одной из территориальных комиссий в Санкт-Петербурге (там с одного из участков выносили сейф с документацией). По ее словам, в петербургских избирательных комиссиях действует "пятая колонна", которая препятствует выявлению нарушений.
  • Глава СПЧ Валерий Фадеев при этом заявил, что выборы проходят без существенных нарушений: мониторинговая группа совета "ничего серьезного" не выявила. Об отсутствии серьезных нарушений также сообщили наблюдатели Общественной палаты РФ.
Теги
РоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
В ОП обратили внимание на "чушь" в сообщениях на "Карте нарушений" иноагента "Голос"
Председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев привел в пример жалобу на отсутствие пирожков на одном из избирательных участков
Читать полностью