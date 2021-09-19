Основной день выборов в Госдуму проходит спокойно. Явка превысила 40%

Явка на выборах депутатов Госдумы к 15:00 мск воскресенья превысила 40% без учета досрочного и дистанционного голосования, а также участков, расположенных за рубежом, свидетельствуют данные Центризбиркома. Третий день голосования в России проходит в целом спокойно, несмотря на ряд сообщений о нарушениях.

ТАСС собрал ключевые события и статистику голосования на данный момент.

Высокая явка

К 15:00 мск, по данным ЦИК, явка составила 40,49%. По итогам первого из трех дней голосования она составляла 16,85%, второго - 31,51%.

Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке и в большинстве регионов Сибири. В Хабаровском крае, где прошли также губернаторские выборы, явка, по словам врио главы региона Михаила Дегтярева, достигла 42%, что стало рекордным показателем за последние шесть лет.

Во многих регионах явка оказалась заметно выше средней по России: так, уже к полудню в Чеченской Республике проголосовали свыше 83% зарегистрированных избирателей.

Более 60% избирателей к 15:00 по местному времени проголосовали на Ямале (62%), в Татарстане (65%), в Кузбассе (66%), а в Туве доля принявших участие в голосовании превысила 72%.

Дистанционное голосование

Дистанционное электронное голосование, которое в 2021 году доступно избирателям в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, также идет активно.

По данным Минцифры, к полудню в этих регионах, за исключением Москвы, проголосовали более 87% зарегистрировавшихся избирателей.

В Москве онлайн-явка уже достигла 90%. Это примерно 1,8 млн человек.

Дистанционно проголосовал, в частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее такой возможностью воспользовались президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Первые результаты

Избирательные комиссии в регионах, где участки уже закрылись, приступили к подсчету голосов, однако итоги голосования на выборах в Госдуму начнут оглашать не ранее 21:00 мск, когда голосование завершится во всей стране.

В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии непрямые выборы глав региона уже состоялись. В первой депутаты республиканского парламента единогласно избрали на новый срок Рашида Темрезова, возглавляющего регион с 2011 года, во второй они так же единогласно проголосовали за Сергея Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя республики с апреля 2021 года.

На выборах главы Хабаровского края, по результатам экзитпола Фонда общественного мнения, лидирует врио губернатора Михаил Дегтярев (выдвинут ЛДПР), набирающий 61,6%. На втором месте с 24,4% находится Марина Ким, представляющая "Справедливую Россию - За правду".

Данные о нарушениях