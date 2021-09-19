Суд удовлетворил четыре иска об отстранении членов УИК в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил четыре иска об отстранении членов участковых избирательных комиссий, всего зарегистрировано 12 исковых заявлений. Об этом сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

"Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении членов УИК (11) и наблюдателя (1). Удовлетворены иски об отстранении Шитик, Юрова, Соловьева, Смирновой", - говорится в сообщении.

Остальные восемь исков находятся на рассмотрении. Как уточнили в пресс-службе, по одному иску есть в Кировском и Дзержинском районных судах, пять исков - в Приморском.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга действует "пятая колонна", которая препятствует выявлению нарушений на выборах. Она также потребовала от горизбиркома Петербурга рассмотреть все "вопиющие случаи" нарушений и принять все необходимые меры - вплоть до увольнения главы территориальной избирательной комиссии, где были обнаружены нарушения по хранению сейф-пакетов.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов городского законодательного собрания седьмого созыва. Также петербуржцы выберут депутатов муниципальных советов Автово и Ланское.