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Антонов заявил, что со стороны США звучат претензии к открытости интернета в России

Посол РФ в США отметил, что Москва их отвергает

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Представители США в ходе контактов с российской стороной высказывали обвинения в том, что в России ограничивается свобода информации и доступа в интернет, Москва решительно отвергает такие претензии. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"У нас состоялся, кстати говоря, очень интересный спор в отношении свободы информации, в отношении свободы доступа в интернет. Услышал я в наш адрес обвинения о том, что мы прикрываем такую возможность, что я, естественно, крайне отверг", - сказал он.

По словам Антонова, в пятницу он проводил встречу в Белом доме, во время которой обсуждалась тема вмешательства США в российские выборы. Одновременно с этим российские дипломаты посетили и Госдепартамент, где также были "высказаны все претензии в отношении американских действий".

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СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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