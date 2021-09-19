Посол заявил, что Россия не предоставила убежище бежавшим из Испании каталонским политикам

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за территориальную целостность Испании, и РФ не предоставляла убежища каталонским сепаратистским политикам, скрывающимся от испанского правосудия. Об этом заявил в воскресенье российским журналистам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

Ранее газета New York Times опубликовала информацию о якобы имевших место контактах соратников бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона с россиянами в Москве. Посол РФ назвал данную публикацию фейком. "Почему испанцы, которые, казалось бы, должны владеть информацией, тоже все это перепечатывают, <...> - это не может не вызывать удивления и негодования", - подчеркнул Корчагин.

"Испанская сторона, официальный Мадрид, хорошо знает нашу позицию, мы не раз ее говорили на разных уровнях, - сказал посол. - Россия выступает за территориальную целостность Испании, чтобы все внутренние проблемы дружественной нам Испании решались в рамках испанского законодательства и в соответствии с испанской конституцией".

"Меня удивляет, почему Россия, которая предлагает позитивную повестку дня на протяжении всех этих лет Испании, вдруг попадает в некие фейки относительно того, что РФ пытается своими действиями нанести какой-то вред Испании, что полная ложь, - уточнил посол. - Если мы предметно начнем изучать эту проблему, посмотрим, где нашли убежище те люди, которых здесь называют сепаратистами. Начать хотя бы с этого, они же не в России находятся".

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент (ЕП) 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Комментируя публикации о том, что представитель Пучдемона якобы контактировал с российскими гражданами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль опровергает любые инсинуации о причастности Москвы к ситуации вокруг Каталонии. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что газета New York Times и все СМИ, перепечатавшие информацию о якобы имевших место контактах Пучдемона в Москве, обязаны разместить опровержение этой информации, которая является "глупейшей фальшивкой".